Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in Westlicher Ringstraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 20-jährige Fahrerin eines goldfarbenen Ford Ka stellte ihr Fahrzeug am 30.07.20 gegen 11:00 Uhr in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal ab. Als sie gegen 13:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail