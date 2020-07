Frankenthal – Seniorenbeirat und Theater Alte Werkstatt – Sondervorstellung beim Open Air Sommerfestival

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 23. August, laden das Theater Alte Werkstatt und der Seniorenbeirat zu einer Sondervorstellung von „Tipitipitipso – Ein Festival der Liebe“ im Rahmen des TAW-Sommerfestivals nach Großkarlbach ein. Los geht es mit dem Bus um 17.30 Uhr am Bus-bahnhof Frankenthal, Bussteig 1 / 2 mit dem Busunternehmen Meister. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr, die Eintrittskarte kostet inklusive Fahrt 19 Euro. Ria Weisenbach, Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Frankenthal, begleitet die Gruppe. Die Zuschauer erwartet eine humorvolle Inszenierung einer herrlichen Sommerreise durch die 50er, 60er und 70er Jahre. Der charmante Herr Fischer und das fantastische Fräulein Breuer sind dabei die Reisebegleitung und präsentieren die größten Schlagern, tollsten Tänzen, spannendsten Spielen und schönsten Kleider dieser Jahrzehnte.

Anmeldung

Das Kartenkontingent ist begrenzt, deshalb ist eine vorherige Anmeldung beim Seniorenbüro erforderlich. Möglich ist das montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter 06233 89 563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de. Das Angebot richtet sich an Senioren, die keine Möglichkeit haben, mit dem eigenen Auto oder mit Freunden nach Großkarlbach zu kommen. Bei Regen findet die Veranstaltung im dortigen Dorfgemeinschaftshaus statt.