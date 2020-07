Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 557-Videobotschaft von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zum Ferienbeginn

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 557

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 30.07.2020, 16 Uhr, acht weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 557. Alle Fälle stehen in Zusammenhang mit schon ermittelten Fällen.

Darunter sind zwei Kinder, die aktuell positiv auf Corona getestet wurden. Beide Kinder waren als enge Kontaktpersonen von zuvor positiv auf das Virus getesteten Familienangehörigen durch das Gesundheitsamt zum Abstrich geschickt worden. Da die beiden Kinder Anfang der Woche noch eine Grundschule besucht hatten, wurde für alle Schüler*innen der entsprechenden Klassen sowie deren Lehrende eine 14-tägige häusliche Isolation ab dem letzten Kontakttag angeordnet. Für alle anderen Schüler*innen und Beschäftigten, die keinen engen Kontakt zu den Kindern hatten, gilt kein erhöhtes Infektionsrisiko.

Die Eltern wurden bereits informiert. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung stehen in engem Austausch.

Drei weitere Fälle sind Kontaktpersonnen zu einem Reisenden aus Bulgarien.

Das Gesundheitsamt ermittelt grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 516 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim noch 28 akute Fälle.

2. Videobotschaft von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zum Ferienbeginn

Zum Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg wendet sich Mannnheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz an die Bürgerinnen und Bürger.

https://www.mannheim.de/de/nachrichten/videobotschaft-von-oberbuergermeister-dr-peter-kurz-zum-ferienbeginn