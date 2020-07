Mannheim – Maximilian Mehring wird Co-Trainer beim SVW

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar

Der SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Maximilian Mehring unterstützt ab sofort Cheftrainer Patrick Glöckner. Der 34-jährige

A-Lizenzinhaber kommt vom VfR Wormatia Worms, wo er bereits in gleicher Funktion für die 1. Mannschaft der Wormaten tätig war, an den Alsenweg. Der in Worms geborene Mehring spielte für den SC Freiburg, Darmstadt 98, sowie Eintracht Frankfurt, ehe er zurück nach Worms kam und seine aktive Karriere dort verletzungsbedingt schon früh beenden musste. Seit 2015 war Mehring als Co-Trainer von Steven Jones und zuletzt Kristjan Glibo in der Regional- und Oberliga aktiv.

„Die Entwicklung beim SV Waldhof verfolge ich natürlich schon lange. Für mich ist es nun eine einmalige Gelegenheit den nächsten Schritt zu gehen. Ich kenne Patrick Glöckner bereits aus dem Spieler-Trainer-Verhältnis aus unserer gemeinsamen Zeit bei Eintracht Frankfurt. Die Gespräche liefen sehr gut und ich freue mich, nun mein Wissen beim SVW einbringen zu können“, sagt Maximilian Mehring bei seiner Vertragsunterschrift.

„Bei der Verpflichtung des Co-Trainers war mir neben der fachlichen Kompetenz wichtig, einen Kandidaten zu finden, der selbst aktiv auf hohem Niveau gespielt hat. Bei meinen letzten Stationen habe ich mit solch einer Besetzung sehr gute Erfahrungen gesammelt. Maximilian Mehring hat trotz seines jungen Alters schon fünf Jahre Erfahrung auf dieser Position. Er wird neben dem Platz, bei der Trainingsarbeit, aber auch in der Kabine, eine Bereicherung für uns sein“, hat Cheftrainer Patrick Glöckner eine klare Vorstellung von der Rolle seines Co-Trainers.

„Es ist wichtig, das Trainerteam zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung komplett zu haben. Wir haben mit Maximilian Mehring einen sehr guten Co-Trainer für uns gewinnen können“, so der Sportliche Leiter Jochen Kientz.