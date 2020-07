Mannheim – ACHTUNG: CityKirche Konkordien macht keine Straßensammlung!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Aus aktuellem Anlass informieren wir darüber, dass die CityKirche Konkordien keine Straßensammlungen durchführt. Derzeit, so wurde uns berichtet, sind Personen in der Innenstadt unterwegs, die in Freundlichkeit und mit Rosen um eine Spende für die CityKirche Konkordien bitten. Dabei werde auch auf die Vesperkirche und die Tafel Mannheim hingewiesen. Wir weisen darauf hin, dass dies nicht in unserem Namen geschieht.

„Wir freuen uns jederzeit und sehr über finanzielle Unterstützung unserer Arbeit“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke von der CityGemeinde Hafen-Konkordien. „Und das insbesondere derzeit, weil wir in dieser besonderen Corona-Zeit viele Menschen in Not unterstützen. Doch wir führen niemals Straßensammlungen durch.“

Evangelische Kirche Mannheim