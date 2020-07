Ludwigshafen – 73 jährige Frau aus dem Hemshof wird vermisst

Rhein-Pfalz-Kreis/ Schifferstadt (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr ist eine 67-jährige Frau am Hauptbahnhof ihrer Handtasche beraubt worden. Ein Radfahrer (circa 30 Jahre alt, braune Haare, normale Statur) entriss sie ihr beim Vorbeifahren. Die Frau erlitt dadurch ein Hämatom am Arm. Sie sprach noch Jugendliche in der Unterführung an, die versuchten, den Täter zu ... Mehr lesen »