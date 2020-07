Ladenburg – Schließung des Seniorenbüros der Stadt Ladenburg mit Pflegestützpunkt-Beratungsstelle

Ladenburg /Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass das Seniorenbüro der Stadt Ladenburg mit Pflegestützpunkt-Beratungsstelle von Montag, den 03.08.2020, bis Freitag, den 14.08.2020, geschlossen ist.

Bei dringenden Angelegenheiten, die die Themen Hilfe- bzw. Pflegebedürftigkeit betreffen, können sich Bürgerinnen und Bürger an die Pflegestützpunkt-Beratungsstelle in Weinheim (Tel.: 06221 522-2620) wenden.

Die nächste Sprechstunde im Seniorenbüro findet am Dienstag, dem 18.08.2020, zwischen 9 – 11 Uhr statt. Um eine Terminvereinbarung wird gebeten (Tel.: 06203 70-219).

Stadt Ladenburg