Frankenthal – Kurzzeitige Fahrbahnsperrung in der Karolinenstraße am 3. August

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Wegen Kranarbeiten ist am Montag, 3. August, zwischen 8 und 9 Uhr die Vollsperrung der Fahrbahn in der Karolinenstraße, zwischen der Carl-Theodor-Straße und der Nürnberger Straße, erforderlich. Die Zufahrt von der Carl-Theodor-Straße kommend in die Karolinenstraße ist während der Arbeiten nicht möglich. Um Anwohnern die Zufahrt bis zur Baustelle über die Nürnberger Straße zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung in der Karolinenstraße für die Dauer der Arbeiten aufgehoben.

Stadt Frankenthal

