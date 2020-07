Dossenheim-Junge Frauzuerst beleidigt und dann mit unbekannter Flüssigkeit besprüht jetzt fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Unbekannten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei Männer in der Bergheimer Straße ein an einem Zaun angeschlossenes Fahrrad entwendet hätten und nun an der Haltestelle “Römerstraße” stehen würden. Durch zwei Streifen wurden die beiden 18-jährigen Tatverdächtigen mit einem hellen Damenfahrrad angetroffen und vorläufig festgenommen werden. ... Mehr lesen »