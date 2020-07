Schifferstadt – Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam es an der Einmündung Salierstraße / Ernst-von-Gagern-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 32-jähriger Autofahrer wollte von der Ernst-von-Gagern-Straße in die Salierstraße einbiegen, übersah dabei aber die von rechts auf den Radweg kommende 43-jährige Radfahrerin und touchierte sie leicht. Dadurch kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Prellungen an den Beinen zu. Der Rettungsdienst hat sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand jeweils leichter Sachschaden.

