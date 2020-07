Mannheim-Innenstadt – Raubüberfall auf Bankfiliale – Nachtrag

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Vormittag des 28.07.2020 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der ersten Kontrollstelle in der Amalienstraße benutzten zwei Fahrzeugführer*innen verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und fünf Fahrzeugführer*innen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Im Anschluss wurde in der Wolfsburgstraße in Höhe des dortigen ... Mehr lesen »