Ludwigshafen – Geschäftsstelle des Stadtrechtausschusses für Publikumsverkehr geöffnet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Anfang Juli öffnen die beiden Kulturhäuser im Käfertaler Stempelpark und in der ehemaligen amerikanischen Grundschule in Benjamin Franklin wieder so nach und nach ihre Türen für verschiedene Angebote im Bereich Inter- und Jugendkultur. Am Sonntag, 2.8. besteht am 14 Uhr die Möglichkeit, sich über die wöchentlichen Angebote in Capoeira, Songwriting, Gesang, Tanz ... Mehr lesen »