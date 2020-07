Ludwigshafen – Diebstahl aus Kellerabteil

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße wurden mehrere motorbetriebene Spielzeugautos im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags gestohlen. Das meldete eine 33-Jährige am 28.07.2020, gegen 20 Uhr. Das Kellerabteil war wegen Renovierungsarbeiten nicht abschließbar. Wir appellieren: Schließen Sie Türen und Fenster in Ihrer Abwesenheit stets ab. Lassen Sie keine Wertgegenstände in offenen Räumen. Zeuge, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

