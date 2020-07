Landau – Landau von oben: Stadtarchiv auf der Suche nach schönsten Fotos aus dem Riesenrad im Herzen der Innenstadt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Außergewöhnliche Zeiten, außergewöhnliche Aussichten: Um die regionalen Schaustellerinnen und Schausteller in der aktuellen Corona-Lage zu unterstützen und zusätzliche Attraktivität für den innerstädtischen Handel zu bieten, dreht seit etwa vier Wochen ein Riesenrad auf dem Landauer Rathausplatz seine Runden. Das „Juwel“ der Familie Göbel ist 45 Meter hoch und lässt Landauerinnen und Landauer sowie Gäste der Stadt Fahrspaß und einen ganz neuen 360-Grad-Ausblick über die Dächer der Altstadt genießen. Um diese besondere Sicht auf Landau auch für kommende Generationen festzuhalten, ist das Stadtarchiv auf der Suche nach den schönsten Schnappschüssen „von oben“.

„Das Riesenrad, quasi das «Landau Eye» inmitten unserer schönen Innenstadt, ist eines von vielen Angeboten, mit dem wir Urlauberinnen und Urlaubern sowie Daheimgebliebenen diesen schwierigen Corona-Sommer etwas versüßen wollen“, betont OB Thomas Hirsch. „Genau wie die dynamische Lage in Landau während der Hoch-Zeit der Pandemie, die wir in einer Chronik festgehalten haben, wollen wir auch diese besondere Attraktion und natürlich den einzigartigen Blick auf Landau dokumentieren“, so der Stadtchef. In den sozialen Netzwerken seien bereits viele tolle Fotos zu finden und er freue sich auf kreative Einsendungen, die dann vielleicht auch eines Tages im städtischen Museum zu sehen sein werden.



Das Team des Archivs und Museums nimmt die besonderen Ansichten auf Landau per E-Mail an archiv-und-museum@landau.de entgegen. Wichtig: In der E-Mail die Quelle bzw. den Namen der Urheberin oder des Urhebers nennen. Wer seine besten Schnappschüsse außerdem via Social Media teilen möchte, kann sie mit dem Hashtag #landaueye versehen, sodass auch eine virtuelle Sammlung der schönsten Landauer Fotos „von oben“ entsteht.