Kirchheimbolanden – Tipp für Mountainbiker: „Eiswoog Tour“ am 23. August

Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 23. August 2020, startet um 10.00 Uhr am Bahnhof in Winnweiler die Mountainbike „Eiswoog Tour“. Wie der Name schon sagt, geht es über Alsenbrück-Langmeil, Münchweiler, Neuhemsbach und Enkenbach-Alsenborn auf Umwegen zum Eiswoog.Von dort fährt die Gruppe entlang der alten Bahnstrecke in Richtung Sippersfelder Weiher, zur Hohlsteinhütte und schließlich zurück nach Winnweiler. Auf einer Streckenlänge von ca. 50 Kilometern werden ca. 1100 Höhenmeter überwunden. Tourguide ist Dirk Kraus (ADFC Mountainbike Guide). Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Die Kosten für die Teilnahme betragen 7 € pro Person. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de

