Kirchheimbolanden – Geo-/Industrie- und Natur-Erkundungs-Tour in Eisenberg am 23. August

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.„Diese Schule ist ein einzigartiger Diamant in einer Welt grauer Steine“, sagte Adam Moldovan in seiner Schülerrede während der Abschlussfeier an der SRH Stephen-Hawking-Schule. Bis er vor fünf Jahren in die Berufsvorbereitung dieses Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung gewechselt sei, habe man ihn unterschätzt und als geistig eingeschränkt betrachtet. ... Mehr lesen »