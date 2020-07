Südliche Weinstraße – VIDEO NACHTRAG – Interview mit dem Leitenden Notarzt Daniel Schäfer zum Großeinsatz der Rettungskräfte beim Reitunfall in Annweiler

Südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – VIDEO NACHTRAG – Interview mit dem Leitenden Notarzt Daniel Schäfer zum Großeinsatz der Rettungskräfte beim Reitunfall in Annweiler.

Im Interview der Leitende Notarzt, Daniel Schäfer

Zu einem Großeinsatz mit Rettungshubschrauber, Feuerwehr, Rettungskräfte und Notärzten kam es bei einem Reitunfall in Annweiler am Nachmittag. Dabei waren 21 Personen, davon 20 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren beteiligt. Zwei davon wurden schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere wurden leichter verletzt mussten aber ebenfalls zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Alle anderen hatten nur leichte Blessuren.