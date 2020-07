Rhein-Pfalz-Kreis – Vermisst wird Kater “Punky”

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Im Rahmen des vergangenen Wochenendes (24.07.-26.07.2020) kam es in der Nachtweide in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Sattelauflieger. Der Anhänger wurde über das Wochenende ordnungsgemäß in der genannten Straße abgestellt. In dieser Zeit stachen unbekannte Täter*innen sechs Reifen des mit Abfallprodukten beladenen Aufliegers platt. Hierbei entstand ein Sachschaden ... Mehr lesen »