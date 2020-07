Mannheim – Webinar: IHK informiert zur Existenzgründung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Virtuelle Probe ausgewählter Weine unter dem Motto „Kellereifest@home“ Programm mit Musik von „Me and the Heat”, Interviews und Quiz Die ersten 500 Weinpakete sind versandkostenfrei Das diesjährige BASF-Kellereifest kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 4. und 5. September 2020 stattfinden. Stattdessen bietet BASF unter dem Motto „Kellereifest@home“ am Freitag, ... Mehr lesen »