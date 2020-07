Mannheim – 20jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – gefüchteter Verursacher stand unter einfluss von Kokain und Cannabis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – 20jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – gefüchteter Verursacher stand unter einfluss von Kokain und Cannabis. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf unweit des Unfallorts angetroffen und festgenommen werden.

Die Radlerin war auf dem Radstreifen auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Hebelstaße nahm ihr ein zunächst unbekannter Citroen-Fahrer beim Abbiegen von der Hebelstraße auf den Friedrichsring die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die 20-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der unbekannte Autofahrer war, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, einfach weitergefahren.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung, wenig später unweit des Unfallorts, vor einem Lokal abgestellt, festgestellt werden. Der 32-jährige Fahrer stand merklich unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.