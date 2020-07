Ludwigshafen – Bürgerinitiative -Lebenswertes Rheingönheim- „Unser Süden muss grün bleiben“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Keine Politik gegen die Rheingönheimer Bürgerinnen & Bürger

Nachdem der Ortsbeirat von Rheingönheim am 17.06.2020 den Plänen der Stadt zu weiteren Neubaugebieten

eine mehrheitliche Absage erteilt hat, lesen wir in den Medien und diversen Pressemitteilungen immer wieder,

dass die Stadt Ludwigshafen weiterhin an ihren Plänen festhält. Das ist inakzeptabel.

Wir fragen uns, wozu gibt es einen Ortsbeirat und eine Abstimmung, über die Pläne der Stadtspitze?

Auch wenn diese von rechtlicher Seite einen beratenden Charakter hat, sollte die Entscheidung akzeptiert

werden, selbst wenn diese der Stadtspitze oder einzelnen Parteien nicht gefällt.

Am 18.07.2020 trafen sich unter dem Motto „Lasst der Stadt ein Licht aufgehen“ über 100 Menschen zu einem

ersten gemeinsamen Abendspaziergang rund um die vorgesehenen Bauflächen:

-das derzeit konkret zur Planung vorgesehene Gebiet „Im Kappes“ (südl. zur Verlängerung der

Hauptstraße, 100.000 m²), sowie die weiteren Gebiete „Obere Weide“ (hinter verlängerter Kastellstr.

/Bgm.-Horlacher-Str. sowie parallel zur Neuhöfer Str. 60.000 m²) und südlich des Altholzweges, 12.000

m²).

Alle diese Flächen waren Gegenstand der Ortsbeiratssitzung am 29.01.2020.

Aus dieser Gruppe Spaziergänger hat sich die Bürgerinitative „Unser Süden muss grün bleiben“ gebildet.

Mehr dazu unter www.bi-rheingoenheim.de.

Wir sind eine überparteiliche Gruppierung aller Bürgerinnen und Bürger, die an einem lebenswerten

Rheingönheim interessiert sind.

Klares und einziges Ziel der Bürgerinitiative Rheingönheim ist es, den weiteren Baugebieten entgegen zu

wirken, sowie der Erhalt der Acker,- und Grünflächen!

Wir kämpfen für ein lebenswertes Rheingönheim. Hierzu gehört für uns der grüne Süden mit seinen

Ackerflächen, Hecken und Baumstreifen, welche ein wichtiger Lebensraum für viele Wildtiere sind.

Wir sehen die Wachstums- und Belastungsgrenze für unseren Stadtteil nach der Erschließung des großen

Gebietes „Im Neubruch“ und der Erweiterung „Im Sommerfeld“ innerhalb der letzten Jahre als endgültig

erreicht an.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu informieren und aktiv am

Prozess zu beteiligen. Keine Entscheidungen mehr über die Köpfe der Rheingönheimer hinweg.

Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und danken den Menschen und Organisationen, welche jetzt schon

aktiv mitwirken.

Kontaktieren kann man uns über unsere E-Mail-Adresse info@bi-rheingönheim.de. Auf unserer Webseite

www.bi-rheingönheim.de finden sie weitere Informationen.

Andreas Mattern und Simone Trynczer

Bürgerinitiative -Lebenswertes Rheingönheim-

