Sandhausen – Einbruch in Tankstelle – Duo flüchtet unerkannt – Polizei sucht weitere Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen in die ARAL-Tankstelle in der Heidelberger Straße ein. Ein Nachbar war durch Geräusche und den Lichtstrahl einer Taschenlampe aufmerksam geworden und hatte kurz vor 1.30 Uhr die Polizei verständigt. Beim Eintreffen von zwei Polizeifahrzeugen der Polizeihundestaffel und des Polizeireviers Wiesloch flüchteten die Täter über die Heidelberger Straße in Richtung L 598, eine Fahndung mit Unterstützung weiterer Streifen der umliegenden Reviere verlief erfolglos. Wie sich herausstellte, hatten die Täter auf der Rückseite der Tankstelle ein Fenster aufgehebelt und waren eingestiegen. Im Verkaufsraum und im einem Büro waren Schubladen geöffnet und durchwühlt. In einem von den Tätern mitgebrachten Bettdeckenbezug waren Zigaretten zum Abtransport verpackt worden. Was genau entwendet wurde steht bislang noch nicht endgültig fest. Das aufgebrochene Fenster wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen gesichert. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch, weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail