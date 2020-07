Nußloch – Zusammenstoß mit Wildschwein – zwei Leichtverletzte

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Zusammenstoß mit einem querenden ausgewachsenen Wildschwein am Montagmorgen gegen 3.35 Uhr auf der L 594 a zwischen Wiesloch und Nußloch, wurden die 28-Jährige Fahrerin und die 32-jährige Beifahrerin in einem Fiat leicht verletzt. Durch den Zusammenprall mit dem ca. 100-kg schweren Tier lösten beide Frontairbags aus, das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und wurde in die Böschung geschleudert. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurden die Frauen zunächst in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail