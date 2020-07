Mannheim – Umleitung der Buslinie 61

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Asphaltarbeiten in der Soironstraße wird die Buslinie 61 am Montag, 27. Juli, ganztägig umgeleitet. Die Busse fahren ab der Haltestelle Moselstraße eine Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße und die Ersatzhaltestelle Bonifatiuskirche zur Haltestelle Eisenlohrplatz. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg Richtung Wohlgelegen EKZ. Die Haltestelle Ludolf-Krehl-Straße kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

