Mannheim – Sommerfahrplan des SVW durch Pokalspiele bestimmt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Montag bittet der neue Cheftrainer Patrick Glöckner seine Mannschaft zum ersten Training der Saison. Neben einer intensiven Vorbereitung am Alsenweg wird der SV Waldhof zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit auch mehrere Vorbereitungs- und Pokalspiele bestreiten. In diesem Sommer bestimmen vor allem die beiden badischen Pokalwettbewerbe den Spielplan in der Vorbereitung.

Übersicht

SO, 02. August 2020 Gegner offen

MI, 05. August 2020 um 18:30 Uhr Auswärtsspiel gegen FV Fortuna Heddesheim

– ausverkauft –

DI, 11. August 2020 3. Runde bfv-Rothaus Pokal Saison 20/21

Auswärtsspiel – Gegner offen (Region Odenwald)

SA, 15. August 2020 um 18:00 Uhr Auswärtsspiel gegen ASC Neuenheim

Halbfinale bfv-Rothaus-Pokal Saison 19/20

SA, 22. August 2020 Gegner offen

ggf. „Finaltag der Amateure“

Finale bfv-Rothaus-Pokal Saison 19/20

SA, 29. August 2020 Gegner offen

ggf. Achtelfinale bfv-Rothaus-Pokal Saison 19/20