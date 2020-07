Ludwigshafen – “Karten, Briefe, Souvenirs” – Lieder und Arien mit Cosima Grabs

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. “Karten, Briefen, Souvenirs” – unter diesem Motto gibt es am Samstag, 1. August 2020, 17 Uhr, im Stadtmuseum im Rathaus-Center Lieder und Arien mit Cosima Grabs. Cosima Grabs, Konzertsängerin, Gesangspädagogin und Chorleiterin aus Schwetzingen, wird dabei begleitet von Johannes Merkle am Klavier. Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung “Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte”, die bis 23. Dezember gezeigt wird. Der Besuch des Stadtmuseums und der Veranstaltung ist kostenlos, aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie jedoch reservierungspflichtig und auf maximal 30 Plätze begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich unter E-Mail stadtmuseum@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504 2574 (Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr) anzumelden. Erforderlich sind Angaben wie Name, Anschrift und Telefonnummer. Das Stadtmuseum gibt Rückmeldung und eine Reservierungsnummer.

