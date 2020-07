Landau – Netzwerkpflege im Landauer Rathaus – OB Hirsch trifft MRN-Geschäftsführerin Christine Brockmann zum Austausch

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob durch ihre zentrale Lage in Europa, ihre hohe Wirtschaftskraft, ihre lebendige Kulturszene, die attraktiven Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten oder ihre eindrucksvolle Natur: Die Metropolregion Rhein-Neckar weiß auf vielen Ebenen zu überzeugen. Auch die Stadt Landau ist hier tief verwurzelt und nimmt in dem großen Netzwerk einen wichtigen Platz ein. OB Thomas Hirsch empfing jetzt im Landauer Rathaus Dr. Christine Brockmann, Geschäftsführerin der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, um über zukünftige Projekte zu sprechen. „Wissen austauschen, Kräfte bündeln, Synergien nutzen: Ohne ein Netzwerk aus guten Kontakten kommt man in der heutigen Welt nicht weit“, betont OB Hirsch. „Wir sind stolz, zur Allianz der starken Partnerinnen und Partner der Metropolregion Rhein-Neckar zu gehören und uns mit vereinten Kräften für das Wohl unserer Region einzusetzen, sei es beim Thema Fachkräftesicherung, der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssituation, der regionale Energiewende oder im Bereich Innovationsförderung“, erklärt Hirsch.

„Wie die Region anpacken und gemeinsam etwas bewegen kann, können wir auch am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar im Herbst wieder unter Beweis stellen“, so der Stadtchef weiter. Er möchte Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und andere soziale Einrichtungen noch einmal daran erinnern, sich mit ihren Projekten über die Internetseite des Aktionstags www.wir-schaffen-was.de anzumelden und hofft, dass dann am 19. September viele Landauer Bürgerinnen und Bürger kräftig mitanpacken.