Germersheim – Langjährige Referentinnen und Referenten der Kreisvolkshochschule Germersheim mit der Ehrennadel des VHS-Verbandes Rheinland-Pfalz e.V. ausgezeichnet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 25.07.2020, befährt gegen 00:30 Uhr ein 19-jähriger Wormser die Donnersbergstraße in Richtung Hochheimer Straße. Laut Zeugenaussagen kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und streift die dortige Bordsteinkante. Der 19-Jährige stürzt kopfüber auf den Gehweg und kommt erst ca. 8 Meter nach dem Zusammenstoß zum Liegen. Nach erfolgter Erstversorgung an ... Mehr lesen »