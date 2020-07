Eppelheim – Pkw mutwillig zerkratzt hoher Sachschaden – Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Samstag 22 Uhr, bis Sonntag 10 Uhr, wurde ein in der Justus-von-Liebig-Straße geparkter Mercedes von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Beschädigungen befinden sich an dem auffälligen in Gold-Farbe folierten Pkw an sämtlichen Teilen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 7.000 Euro. Zeugen, die zu dem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 mitzuteilen.

