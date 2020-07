Buchen – Motorsägen entwendet

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine nicht mehr entfernbare Flüssigkeit brachte eine bislang unbekannte Person am 19.07 und am 26.07 auf zwei in der Donauschwabenstraße, Höhe Hausnummer, 57, geparkte Autos auf. Die Verschmutzungen an dem Audi und dem Mercedes mussten aufwendig beseitigt werden, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Wer gesehen hat, wer ... Mehr lesen »