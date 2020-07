Altlußheim – Wohnwagen entwendet – Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen in die ARAL-Tankstelle in der Heidelberger Straße ein. Ein Nachbar war durch Geräusche und den Lichtstrahl einer Taschenlampe aufmerksam geworden und hatte kurz vor 1.30 Uhr die Polizei verständigt. Beim Eintreffen von zwei Polizeifahrzeugen der Polizeihundestaffel und des Polizeireviers Wiesloch flüchteten die Täter über die Heidelberger Straße in ... Mehr lesen »