Wiesloch – Thorsten Krings neuer Chef der FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar.

Freie Demokraten wählten neuen Vorstand

Titelfoto: Der geschäftsführende Vorstand, v.l. Siegfried von Naguschewski, Friso Neumann, Prof. Dr. Thorsten Krings, Dr. Matthias Spanier (Foto: Arved Oestringer)

Prof. Dr. Thorsten Krings ist der neue Chef der FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße mit den Gemeinden Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg und Wiesloch. Den FDP-Landtagskandidaten und Wieslocher Gemeinderat wählten die Mitglieder einstimmig bis auf eine Enthaltung. Er folgt auf Arved Oestringer, der wegen eines geplanten Studienaufenthalts im Ausland nicht erneut als Vorsitzender kandidierte. „Ich trete in große Fußstapfen“, würdigte Krings die Leistungen seines Vorgängers. Grußworte der Christlichen Liberalen Baden-Württemberg richtete deren Vize Dr. Matthias Spanier an die Versammlung.

In der harmonischen verlaufenen Zusammenkunft unter Einhaltung der Corona-Richtlinien kürten die Freien Demokraten auch ihre weiteren Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen. Wie bisher fungiert Friso Neumann als 2. Vorsitzender, Siegfried von Naguschewski als Schatzmeister und Dr. Matthias Spanier als Schriftführer. Den einen oder anderen Wechsel gab es in den Reihen der Beisitzer. Diese sind Nina-Fleur Klingler für Wiesloch, Christiane Harms für Dielheim, Arved Oestringer für Malsch, Jürgen Abt für Rauenberg, Rüdiger Haas für Mühlhausen, Richard Muckle und Falk Oestringer beide für Jugend. Als Kassenprüfer wurden Anna Schmadel und Robert Blum gewählt.



„Die Freien Demokraten waren bei den Kommunalwahlen erfolgreich“, freute der bisherige Vorsitzende Arved Oestringer sich in seinem Rückblick. In den zum FDP-Ortsverband gehörenden Gemeinden gaben deutlich mehr Wähler dieser Partei ihre Stimme. Die Freien Demokraten konnten ihre dortigen Ratssitze somit von zwei auf vier verdoppeln. Unter dem Strich blieb die Mitgliederzahl des Ortsverbands unverändert, denn mehreren Neueintritten standen Umzüge und Todesfälle gegenüber.

Schatzmeister Siegfried von Naguschewski berichtete von gesunden Finanzen. Robert Blum als Kassenprüfer testierte eine einwandfreie Kontoführung. Dann entlasteten die Mitglieder den bisherigen Vorstand einstimmig. Als neuer Vorsitzender wie als FDP-Landtagskandidat blickte Thorsten Krings zuversichtlich voraus und lud zum Mitdiskutieren seiner Beiträge in den sozialen Medien ein.

Abbildung : Beisitzer und Kassenprüfer, v.l. Arved Oestringer, Christiane Harms, Anna Schmadel, Robert Blum, Rüdiger Haas, Richard Muckle (Foto: Arved Oestringer)

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de

Quelle: FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße

