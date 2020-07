Alzey – Mehr als vier Promille

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen trifft in der ersten DFB-Pokalrunde der Saison 2020/21 (11. bis 14.September) auf den noch zu ermittelnden Sieger des Landespokals Hessen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend, die Heike Ullrich, stellvertretende DFBGeneralsekretärin, und DFB-Präsident Fritz Keller am Sonntagabend live im Ersten vornahmen. „Ich bin mit der Auslosung zufrieden, auch ... Mehr lesen »