Heidelberg – „Kita Arche“ in Kirchheim: 1,6 Millionen Euro für Sanierung und Erweiterung!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg wird sich mit einem maximalen Investitionskostenzuschuss von 1,6 Millionen Euro an der Sanierung und Erweiterung der evangelischen Kindertageseinrichtung „Kita Arche“ in der Glatzer Straße in Kirchheim beteiligen. Das hat der Gemeinderat am 23. Juli 2020 beschlossen. Das Gebäude der Kindertageseinrichtung befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand und soll komplett saniert werden. Außerdem soll ein Erweiterungsbau für eine neue Krippengruppe erstellt werden. Der Baubeginn ist im August 2020 geplant. Der Kita-Betrieb wird in dieser Zeit in Container ausgelagert. Durch die Maßnahme können in Kirchheim 42 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze erhalten und zehn weitere Krippenplätze zusätzlich geschaffen werden. Wegen der steigenden Kinderzahlen in Kirchheim besteht hier ein wachsender Bedarf an Betreuungsplätzen.

Darüber hinaus wird in dem Gebäudekomplex zukünftig die offene Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche in Kirchheim konzentriert, die bisher an zwei Standorten durchgeführt wurde. Für die notwendige Ertüchtigung der Räumlichkeiten stellt die Stadt maximal rund 72.000 Euro im Rahmen einer Zuwendung bereit.