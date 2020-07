Heidelberg – Online-Praktikumsbörse für Schülerinnen und Schüler wird weiter gefördert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg wird sich mit einem maximalen Investitionskostenzuschuss von 1,6 Millionen Euro an der Sanierung und Erweiterung der evangelischen Kindertageseinrichtung „Kita Arche“ in der Glatzer Straße in Kirchheim beteiligen. Das hat der Gemeinderat am 23. Juli 2020 beschlossen. Das Gebäude der Kindertageseinrichtung befindet sich in einem schlechten Allgemeinzustand und ... Mehr lesen »