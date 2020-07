Heidelberg – Bahnstadt! Straße wird nach US-Astronomin Maria Mitchell benannt

Heidelberg / Metroolregion rhein-Neckar(red/ak) – Die Bahnstadt erhält eine weitere Straße. Diese liegt im neuen Kopernikusquartier und soll nach der amerikanischen Astronomin Maria Mitchell benannt werden. Das hat der Gemeinderat am 23. Juli 2020 beschlossen. Somit erhält dieses Quartier, in dem bereits die Kopernikusstraße und die Galileistraße liegen, einen weiteren Straßennamen aus der Astronomie. Gezielt wurde dabei eine weibliche Astronomin ausgewählt.

Das geplante Kopernikusquartier befindet sich zwischen dem Czernyring im Norden, der Grünen Meile im Süden, dem Platz am Wasserturm im Osten und der Galileistraße im Westen. Während Gewerbe und Unternehmen in Richtung der Bahnstrecke angesiedelt werden sollen, sind die Wohnbereiche im ruhigeren Teil des Quartiers vorgesehen. Zur Grünen Meile hin, der zukünftigen Einkaufsstraße, sollen hauptsächlich Ladengeschäfte entstehen. Mit dem bereits begonnenen Rückbau des ehemaligen PX-Stores bis Jahresende 2020 werden aktuell die Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung des Quartiers geschaffen.

Maria Mitchell wurde 1818 in der Stadt Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts geboren. 1847 entdeckte sie den nach ihr benannten Mitchell-Kometen. Dadurch erlangte sie internationale Bekanntheit. Zeitlebens setzte sie sich für die wissenschaftliche Bildung von Mädchen und Frauen ein. Mit 47 Jahren wurde sie die erste weibliche Professorin für Astronomie am renommierten Vassar College im US-Bundesstaat New York. Maria Mitchell verstarb im Alter von 70 Jahren in der Stadt Lynn im US-Bundesstaat Massachusetts