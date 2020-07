Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Brunnenanlage am Alten Messplatz finden von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Juli 2020, planmäßige Reinigungsarbeiten statt. Daher wird die Anlage in diesem Zeitraum außer Betrieb genommen. Ab Freitag, 31. Juli 2020, wird der beliebte Wassergarten am Alten Meßplatz dann wieder wie gewohnt sprudeln.