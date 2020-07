Mannheim – Gestaltungsbeirat: Neue Besetzung ab Herbst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim geht in sein zehntes Jahr und hat sich mittlerweile zu einem gut etablierten und wirksamen Instrument der Stadtgestaltung entwickelt. Laut geltender Geschäftsordnung scheiden Prof. Carola Wiese, Prof. Peter Cheret und der Vorsitzende Prof. Jörg Aldinger, auf Grund des Ablaufs ihrer vierjährigen Amtszeit aus. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung am 23. Juli 2020 die Architekten Dipl. Ing. Ramona Buxbaum aus Darmstadt, Prof. Ludwig Wappner aus Karlsruhe/München sowie Prof. Gerhard Wittfeld, Aachen/Berlin einstimmig in den Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim berufen. Am 24. September tagt der Gestaltungsbeirat erstmals in neuer Besetzung.

„Wir blicken auf spannende Diskussionen, Beiträge und Kritiken von sehr hoher Qualität und einem überaus großem Engagement bei der Gestaltung unseres Stadtbildes zurück und danken dafür herzlichst“, blickt Baubürgermeister Lothar Quast auf die letzten vier Jahre. „Prof. Carola Wiese, Prof. Peter Cheret und Prof. Jörg Aldinger, waren eine absolute Bereicherung für unseren Gestaltungsbeirat und sie haben mit ihrer Expertise die Stadtentwicklung eindrucksvoll geprägt. Prof. Aldinger gelang es zudem auf besondere Art und Weise jeden abzuholen und so das Beste für die Stadt Mannheim im Bereich Baukultur zu erzielen“, so Quast weiter.

Der Gestaltungsbeirat besteht weiterhin aus den Münchner Architekten Dipl. Ing. Ina Laux und Dipl. Ing. Axel Lohrer. Komplettiert wird der Gestaltungsbeirat durch die drei neugewählten. Bei der Auswahl der Mitglieder wurde seitens Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung Wert auf eine fachlich weiterhin breite Aufstellung des Gestaltungsbeirates gelegt. Die zwei verbleibenden Gestaltungsbeiräte Dipl. Ing. Ina Laux und Dipl. Ing. Axel Lohrer haben ihren Schwerpunkt in der Stadt- und in der Landschaftsplanung. Die Neubesetzung bereichert die Kompetenzen des Gestaltungsbeirats insbesondere im Hinblick auf hochbauliche Aspekte. Dipl. Ing. Ramona Buxbaum ist eine mehrfach ausgezeichnete und geehrte Architektin aus Darmstadt. Sie hat besondere Erfahrung im Bereich Bauen im Bestand und in der Denkmalpflege. Sie ist Mitglied im Qualitätsrat Zollhafen Mainz und war als Dozentin an der TU Darmstadt und TU Hannover tätig. 2016 wurde sie bereits in den Denkmalbeirat der Stadt Darmstadt berufen. Prof. Ludwig Wappner ist Architekt und Stadtplaner aus Karlsruhe bzw. München mit großer entwurflicher und stadtplanerischer Erfahrung sowie erfolgreicher Lehrtätigkeit an der Technischen Universität München. Er ist bereits Mitglied mehrerer Gestaltungsbeiräte, aktuell in den Städten Bamberg, Ingolstadt und Pforzheim. Seine große Erfahrung als Preisrichter und Vorsitzender von Architekturwettbewerben bereichert den Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim zusätzlich. Dipl. Ing. Gerhard Wittfeld ist geschäftsführender Architekt des Architekturbüros kadawittfeldarchitektur, welches Projekte aller Größenordnungen von der Innenarchitektur bis zur Stadtplanung bearbeitet. Er hat zahlreiche Wettbewerbserfolge und Auszeichnungen vorzuweisen. Ebenfalls weist er bereits Gestaltungsbeiratserfahrung bei der Stadt Aachen und bei der Stadt Gummersbach auf.

Übersicht GBR Sitzungen 2020

GBR 50: Donnerstag, 24. September 2020

GBR 51: Donnerstag, 10. Dezember 2020

Die öffentliche Sitzung beginnt immer um 13 Uhr und findet im Friedrich-Walter-Saal im 6.OG des MARCHIVUM, Archivplatz 1 statt.