Mannheim – Ferien-Freizeit „MannHeimat 2020“ – Evangelisches Kinder- und Jugendwerk bietet Programm mit vielen Draußen-Aktivitäten! Noch Plätze frei!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Sommerferien bietet das Evangelische Kinder- und Jugendwerk ein Aktiv-Programm für Kinder und Jugendliche an. In vier Gruppen sind noch Plätze frei. Dieser Sommer ist für sehr viele anders als geplant. Doch er kann unverändert viel Freude bringen. Das Team des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks hat Alternativen für die entfallenen Freizeiten zusammengestellt ganz nach dem Motto dieses Sommers, Möglichkeiten und Schönheiten in der näheren Umgebung zu entdecken. Mit dem Motto „MannHeimat 2020“ gibt es mehreren Stadtteilen Programme. Noch sind einige Plätze frei. Das Programm bietet Kreativ-Workshops, Seilgarten und Aktivitäten im Wald an. Bei den Jüngeren ist für Mittagessen und bei Ausflügen für ein Vesper gesorgt. Für die Älteren sind Kanu-Fahrten im Programm. „Wir wünschen uns, dass viele Kinder und Jugendliche einen schönen Sommer erleben. Die Teilnahmekosten sollen dabei kein Hindernis sein“, sagt Stadtjugendreferentin Rahel Römer. „Gerne unterstützen wir die Eltern beim Stellen von Anträgen zur Vergünstigung diese Programme.“

Freizeit „MannHeimat 2020 – Neckarstadt“

Dauer: Do+Fr. 30.07.+31.07. und Mo-Fr. 03.-07.08.

Betreuungszeit: 8.30 – 16 Uhr

Alter: 12 – 14 Jahre

Start und Ende: Melanchthonhaus, Lange-Rötter-Str. 31, Neckarstadt-Ost

Kosten: 190 Euro

Freizeit „MannHeimat 2020 – Jugendkirche Waldhof“

Dauer: Sa 01.08.+So 02.08. von 14-17 Uhr und Mo-Sa 03.-08.08. von 8.00-16.00 Uhr

Alter: 8 – 11 Jahre

Start und Ende: Evangelische Jugendkirche, Speckweg 14, Waldhof

Kosten: 40 – 70 Euro (je nach eigenen Möglichkeiten)

Freizeit „MannHeimat 2020 – Epiphaniaskirche Feudenheim“

Dauer: Sa 01.08.+So 02.08. von 14-17 Uhr und Mo-Sa 03.-08.08. von 8.00-16.00 Uhr

Alter: 8 – 11 Jahre

Start und Ende: Andreas-Hofer-Str. 39-41, Feudenheim

Kosten: 40 – 70 Euro (je nach eigenen Möglichkeiten)

Freizeit „MannHeimat 2020 für Jugendliche“

Dauer: 14.08.-26.082020 i.d.R. ab nachmittags bis abends, außer 15.08., 17.08. und 24.08. ganztags

Alter: 14 – 16 Jahre

Start und Ende an unterschiedlichen Orten in Mannheim

Kosten: 210 Euro

Info und Anmeldung: Tel. 0621 / 28000 480, Mail: birgit.preissendoerfer@kbz.ekiba.de (dv)