Ludwigshafen – Trainingsauftakt für die Handballer der Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Bei den Handballern von den Eulen Ludwigshafen hat der offizielle Trainingsauftakt in der Heinrich-Ries-Halle in Ludwigshafen begonnen. Nach einer Ansprache von Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler wurden die fünf Neuzugänge präsentiert.



Im Mittelpunkt des Medieninteresses stand der 30-jährige Kreisläufer Christian Klimek aus Ludwigshafen, der nach sechs Jahren zu den Eulen zurück gekehrt ist.



Nach einem Aufwärmtraining gab es für die Handballer ein Fußballspiel, danach machte Trainer Ben Matschke Gymnastikübungen mit seinen Jungs. Für die Eulen ist es die vierte Saison in Folge in der ersten Handball-Bundesliga, die Anfang Oktober beginnen soll. Nach dem Abbruch wegen der Corona-Pandemie gab es keine Absteiger und deshalb finden mit den 20 Teams dann 38 Spiele in der neuen Saison in der ersten Liga statt. Kapitän bei den Eulen Ludwigshafen bleibt Gunnar Dietrich, auch die Trikotfarben bleiben mit dem Heimtrikot in rot und das Auswärtstrikot in schwarz gleich, nur beim Trikotausrüster gibt es mit der Firma Hummel einen neuen Partner.

INSERAT

Buchvorstellung "PFÄLZER BAUSÜNDEN“ von Harald Schneider www.congressforum.de

Zweitspielrecht für die Eulen besitzen Kreisläufer Benedikt Damm (19) und Linksaußen Max Kessler (22), die weiter für die Rhein-Neckar Löwen II in der 3. Liga spielen. Für die Eulen gibt es vom 5. bis 9. August ein Trainingslager in Österreich im Sportressort Hohe Salve in der Nähe von Kitzbühel, welches der “Eulen-Club 100” finanziert. Für die neue Saison wurden bisher 600 Dauerkarten verkauft.

Foto 1: Kreisläufer Christian Klimek aus Ludwigshafen ist bei den Eulen zurück (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Geschäftsführerin Lisa Heßler von den Eulen Ludwigshafen ist optimistisch (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Für Eulen-Trainer Ben Matschke geht es in die vierte Saison in Folge in der 1. Liga (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick

Der Kader von den Eulen Ludwigshafen:

im Tor: Gorazd Škof, Martin Tomovski und Leon Hoblaj

Rückraum rechts: Jannek Klein und Yessine Meddeb

Rückraum Mitte: Dominik Mappes, Max Neuhaus, Pascal Bührer und Jan Remmlinger

Rückraum links: Gunnar Dietrich, Azat Valiullin und Hendrik Wagner

Rechtsaußen: Pascal Durak und Alexander Falk

Linksaußen: Jonathan Scholz, Jannik Hofmann und Max Kessler

Kreis: Christian Klimek, Maximilian Haider und Benedikt Damm

Trainer: Ben Matschke

Co-Trainer: Frank Müller und Frank Eckhardt

Torwarttrainer: Kevin Klier

Kapitän: Gunnar Dietrich

Teammanager: Philipp Grimm

Mentaltrainerin: Hanna Gerber

Betreuer: Günter Thomas

Physio: Praxis Christian Simon

Mannschaftsarzt: Dr. Distler und Dr. Kusma

Hauptsponsoren: GAG, Sparkasse Vorderpfalz, Lukom, TWL, Lotto Rheinland-Pfalz

Trikots: Rot (Heim), Schwarz (Auswärts).