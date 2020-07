Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERAT Buchvorstellung "PFÄLZER BAUSÜNDEN“ von Harald Schneider www.congressforum.de Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Autohaus in der Bruchwiesenstraße ein. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. »