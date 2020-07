Heppenheim – Zukünftige Schulkinder bauen zum Abschied ein Windspiel für ihre Kita

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERAT Buchvorstellung "PFÄLZER BAUSÜNDEN“ von Harald Schneider www.congressforum.de Bislang unbekannter Täter versuchte vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22.07.-23.07.2020, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Seebacher Straße einzubrechen und scheiterte an der Wohnungstür. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen ... Mehr lesen »