Heidelberg – Solarstrom vom eigenen Dach! Das senkt die Stromrechnung und schützt das Klima – mit Unterstützung von Partnern aus Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Tag wären die XXXII. Olympiade in der größten Metropolregion der Welt, in Japans Hauptstadt Tokio, feierlich eröffnet worden. Das Jahr 2020 schreibt bisher eine völlig neue olympische Geschichte mit der erstmaligen Verlegung des Sportgroßevents in das Jahr 2021. So wird die olympische Fackel im zweiten Anlauf ihren Weg ... Mehr lesen »