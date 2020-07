Heidelberg – Historische Erlebnisführungen 30.07. – 02.08.2020

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Donnerstagabend (23.07.2020) gegen 18 Uhr wollten Beamte der Polizei Ludwigshafen ein Motorrad in der Heinigstraße kontrollieren. An dem Motorrad war ein Blankokennzeichen ohne Buchstaben oder Ziffern angebracht. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ignorierte die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Hierbei stürzte der Motorradfahrer in ... Mehr lesen »