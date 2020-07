Weinheim – Picknick in Zeiten von Corona – „Sunset Vibes“ im Weinheimer Schlosspark am Samstag, 12. September – Streetfood-Tour wieder im April 2021

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Auflagen sind aktuell für Veranstalter und oft auch für Besucher nicht leicht umzusetzen – mancherorts wecken sie aber auch weitere Kreativität, denn Not macht bekanntlich erfinderisch. So kann die Streetfood-Tour Anfang September nicht stattfinden, die Anzahl der Stände im Schlosshof und die erwartete Enge würden den Coronaregeln widersprechen. Die Veranstaltungsagentur Wisio-Media aus Koblenz hat sich daraufhin ein corona-gerechtes Veranstaltungsformat einfallen lassen, das zu Weinheim auch noch besonders gut passt. Ein Pop Up Picknick auf der Schlossparkwiese für maximal 400 Personen; 500 sind – bei genügend Platz – ab 1. August in Baden-Württemberg zulässig, wenn die Auflagen eingehalten werden. Das heißt: mit ausgewiesenen Plätzen, in diesem Fall Picknick-Decken, und vorheriger Platzreservierung. Das Hygiene-Konzept ist mit dem städtischen Veranstaltungsmanagement und Oberbürgermeister Manuel Just besprochen und wird im Detail noch dem Ordnungsamt vorgelegt. Das Picknick „Sunset Vibes“ mit leckerem Essen, DJs und Live-Künstlern soll am Samstag, 12. September, 17 Uhr bis 21 Uhr, im Schlosspark vor der Kulisse des kurpfälzischen Schlosses und unter den alten Bäumen stattfinden. Einige Tage, nach denen die Veranstaltung online aufgeführt worden ist, war bereits eine beträchtliche Anzahl von Karten verkauft.

Bei weiterhin großem Andrang wird eventuell ein zweiter Tag angehängt. Jede Besuchergruppe bekommt am Eingang eine Picknick-Box ausgehändigt, darin locken Leckereien wie handgemachte Sandwiches, zarte Schnitzelchen vom Kalb auf feinem Kartoffelsalat, einer Auswahl frische Bio-Gemüsesticks mit selbstgemachtem Kräuterdip und saftige Schoko-Brownies. Eine Flasche Wein oder Secco aus einem Bergsträßer Weingut sowie eine Flasche Mineralwasser runden das Angebot ab. Der September-Termin ermöglicht sogar ein Sonnenuntergangs-Feeling auf der Schlossparkwiese. Die Wisio Media GmbH setzt das Konzept im Sommer und Herbst an verschiedenen passenden Orten um, am liebsten vor einer herrschaftlichen Kulisse. Eine Woche zuvor macht das Picknick zum Beispiel am Schloss Rastatt Station. Tickets gibt es ab sofort online unter www.sunset-vibes.de/weinheim . Über den Dienst „TicketPAY“ können Zweier-, Vierer- oder Sechser-Picknickdecken reserviert werden. In diesen Paketen ist automatisch der Eintritt für jede Person, sowie jeweils eine Picknickbox für zwei Personen enthalten. Entsprechend erhält eine Vierer-Decke zwei Picknickboxen. Beim Einlass werden die personalisierten Tickets gescannt und die Gäste werden zu ihrer Decke gebracht. Die Decken sind rund um das DJ Pult angeordnet. Das Picknick-Paket beinhaltet den Eintritt pro Person, die Picknickbox mit kulinarischen Leckereien ist ab 25,99 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) erhältlich. Ein Termin für eine Streetfood-Tour steht auch schon fest: Vom 16. bis 18. April 2021 wieder in den Schlosshöfen.