Speyer – Paketlieferant übersieht Fußgänger beim Zurücksetzen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Oberflächliche Verletzungen erlitt ein 73jähriger Fußgänger aus Lingenfeld am Mittwoch, als er in der Korngasse von einem in Richtung Cafe Maximilian langsam zurücksetzenden Transporter eines Paketdienstlieferanten übersehen wurde. Eine medizinische Versorgung der Abschürfungen des Fußgängers durch den Rettungsdienst erfolgte noch vor Ort, eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail