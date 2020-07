Mannheim – Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizei auf Bundesautobahnen #A656 #A5

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Durch die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim wurden am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache “Nichtangepasste Geschwindigkeit” sowie Kontrollen von Kleintransportern durchgeführt. Mit rund 50 Beamten wurden zwei Kontrollstellen auf der A 656 und auf der A 5 betrieben.

Auf der A 656 wurden im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim Geschwindigkeitskontrollen in beide Fahrtrichtungen in Form von Anhaltekontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 69 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und vor Ort geahndet. In verkehrserzieherischen Gesprächen mit den Betroffenen wurde auf die besonderen Gefahren hinsichtlich unangepasster Geschwindigkeit hingewiesen. Sechs Fahrzeugführer hatten die zulässige Geschwindigkeit so stark überschritten, dass diese Fahrverbote zu erwarten haben. Die höchste gemessene vorwerfbare Geschwindigkeit war 137 km/h bei erlaubten 80 km/h

An der Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Hardwald West in Fahrtrichtung Karlsruhe lag das Augenmerk auf dem gewerblichen Verkehr mit Kleintransportern. Hierbei wurden 124 Fahrzeuge und 156 Personen nach ganzheitlichen Gesichtspunkten kontrolliert. Es ergaben sich nachfolgende Feststellungen:

– 5 Verstöße gegen Sozialvorschriften

– 3 gefahrgutrechtliche Zuwiderhandlungen

– Bei 7 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. In drei

Fällen waren diese so schwerwiegend, dass die Fahrzeuge

stillgelegt werden mussten. Darüber hinaus war bei zwei

Fahrzeugen der Termin für die Vorführung zur Hauptuntersuchung

deutlich überschritten

– Bei acht Fahrzeugen war eine Überladung festgestellt worden, bei

14 Kleintransportern war die Ladung unzureichend gesichert.

– Bei zwei Personen wurden ausländerrechtliche Verstöße

festgestellt

– Eine Urkundenfälschung (HU-Plakette)

Die Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiger und bewährter Baustein zur Steigerung der Verkehrssicherheit und werden regelmäßig fortgesetzt.