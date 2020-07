Mannheim-Neckarau – Arbeitsunfall – zwei leichtverletzte Personen

Mannheim-Neckarau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen wurden im Stadtteil Neckarau zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren leicht verletzt. Die beiden Männer waren kurz nach acht Uhr in der Schulstraße mit dem Entladen eines Lastwagens beschäftigt. Beim Ausladen eines schweren, vorgefertigten Möbelstücks fiel dieses auf die beiden Männer, wobei sich der 32-Jährige den Arm brach und sein 41-jähriger Kollege eine Quetschung am Unterschenkel zuzog. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

