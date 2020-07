Mannheim – Märchenhafte Sommerpredigtreihe – Sommer-Märchen-Welt Mit „Fuchs 8“ startet am 26. Juli die Outdoor-Predigtreihe an der CityKirche Konkordien

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Märchenwelten sind Thema der Sommerpredigtreihe, die draußen vor der CityKirche Konkordien immer sonntags um 11 Uhr zu erleben ist. Start auf der Kirchwiese in R2 ist am Sonntag, 26. Juli mit Pfarrerin Ilka Sobottke und dem klugen „Fuchs 8“. In diesem Sommer eine Weite ins Herz und in die Seele zu bekommen, so Pfarrerin Ilka Sobottke, sei gar nicht so leicht. Deshalb lädt die Gemeinde zu einer besonderen Reise ein, bei der sich Mitreisende „mit dem Herzen, mit der Seele auf Fremdes sich einstellen“ können. Märchen aus aller Welt bringen die Predigend nahe. „Wir träumen ferne Horizonte und suchen tiefe Einsichten“, so Sobottke. Es geht um weise Tiere, Kalifen und ferne Prinzessinnen, nordische Zwerge. Mit den Märchen geht es um die Welt und für Zuhörenden hinein in Märchenwelten. Bei der Premiere am Sonntag erklingt zudem Jazz-Musik von und mit Johannes Stange, Jan Dittmann und Zacharias Zschenderlein. Die Gottesdienste finden immer sonntags um 11 Uhr auf der Kirchwiese statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche.



26. Juli: „Fuchs 8“, JAZZ-Gottesdienst zu einem Märchen aus den USA, mit Ilka Sobottke

2. August: „Das Eigentliche ist unsichtbar“, zu „Der kleine Prinz“, mit Dekan Ralph Hartmann

9. August: „Salz der Erde“, mit einem slowakischen Märchen, mit Pfarrer Florian Binsch

16. August: „Das Vermächtnis“ mit einem beduinischen Märchen, mit Pfarrer Peter Annweiler

23. August: „Schahrazade erzählt“, aus 1001 Nacht, mit Pfarrerin Ilka Sobottke

30. August: „Als die Fische die Sterne schluckten“, mit einem Märchen aus Indochina, mit Pfarrerin Anne Ressel

6. September: „Tomte Tummetot“, aus Schweden mit Pfarrer Michael Lipps

13. September: „Das Rätsel der drei Groschen“, mit einem Märchen aus der Slowakei, mit Pfarrerin Anne Ressel

20. September: „Hässliches Entlein?“! JAZZ-Gottesdienst zu einem dänischen Märchen mit Anne Ressel, Ilka Sobottke und Florian Binsch und der Einführung neuer Mitarbeiter:innen

