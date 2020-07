Landau – Zur Stärkung der Innenstadt und zum Start des neuen Altstadtshuttles – Stadt Landau ermöglicht kostenfreies Samstagsparken auf Altem Meßplatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist #wiederwaslosinld – und die Stadt Landau leistet ihren Beitrag. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch jetzt ankündigt, können Besucherinnen und Besucher der attraktiven Landauer Innenstadt ab dem 15. August immer samstags kostenfrei auf dem Alten Meßplatz parken. Die neue Regelung, durch die der Einzelhandel in der Corona-Krise gestärkt werden soll, gilt bis Mitte Januar. Wer auf dem Alten Meßplatz parkt, hat ab Mitte August auch die Möglichkeit, den neuen Altstadtshuttle zu nehmen, um bequem – und ebenfalls kostenfrei – zum Einkaufen in die „City“ und wieder zurück zu gelangen. OB Hirsch hatte bereits in seinem Sommerpressegespräch vor wenigen Wochen das Thema Stärkung der Innenstädte als eine der zentralen Aufgabenstellungen der zweiten Jahreshälfte benannt. Er sagt: „Zentren sind wichtig für unsere Gesellschaft.

Wenn wir sie attraktiv fortentwickeln wollen, müssen sie gefördert werden und brauchen nicht nur den Rückhalt der Politik, sondern auch das Bekenntnis der Menschen. Die Stadt Landau hat sich in jüngster Zeit hervorragend entwickelt. Das alles hilft uns in der aktuell schwierigen Situation sehr, aber: Alle Städte brauchen jetzt zusätzliche Unterstützung von Bund und Land, um ihrer zentralen Funktion auch künftig gerecht werden zu können.“ Die Einführung des Altstadtshuttles ist einer der zentralen Bausteine der Neuordnung der innerstädtischen Mobilität in Landau. Der ticketfreie Bus soll künftig im 20-Minuten-Takt auf dem inneren Ring verkehren und die Menschen vom Alten Meßplatz in die Einkaufsstraßen der Innenstadt und wieder zurück bringen.